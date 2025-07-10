Trendyol Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını basına açtı.

Gençlerbirliği 2020-2021 sezonunda düştüğü Süper Lig’e 4 sezon sonra geri döndü. 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek olan başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını basına açtı. Antrenman öncesinde yeni transferler Gökhan Akkan, Moussa Kyabou ve Thalisson da açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig’e yeni geldiğimiz için maç maç gitmemiz lazım"

Gençlerbirliği’nde olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Thalisson, "Türkiye’nin en köklü en geleneksel kulüplerinden birinde olmam ve uzun süre sonra Süper Lig’e çıktığında burada olmam benim açımdan çok güzel. Hem tesisler hem sahalar çok güzel. Buranın fiziki ortamı çok güzel. Süper Lig’e yeni geldiğimiz için maç maç gitmemiz lazım" diye konuştu.

Ayrıca Thalisson, geçen sezon çoğunlukla sol stoper mevkiisinde oynadığını ancak stoperin hem sağında hem de solunda oynayabileceğini aktardı.

"Süper Lig’in mücadeleci bir lig olduğunu biliyorum"

Kırmızı-siyahlı ekibe transfer olmanın kendisi için yeni bir mücadele olacağını aktaran Kyabou ise, "Ankara’nın köklü kulüplerinden birine geldim. 2 sene önce Türkiye’den bir teklif gelmişti bana takımım bırakmamıştı ama şu anda geldiğim için çok mutluyum. Çünkü Müslüman bir ülke burası. Ben de bir Müslümanım. Süper Lig’i biliyorum. Maçların nasıl oynandığını ve mücadeleci bir lig olduğunu biliyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu kulübe ilk defa 11 yaşında ayak basmıştım"

Hazırlıklara yeni başlandığını ve yeni bir oluşum içerisinde olunduğunu ifade eden Akkan ise, "Bu süreci en güzel şekilde atlatıp. Gençlerbirliği’nin her zaman akıllarda hep başarılıdır. O şekilde anılması için elimizden geleni yapacağız. Bu kulübe ilk defa 11 yaşında ayak basmıştım. O zamanki şartlarla sözleşme imzalayamadım. Gençlerbirliği’nden böyle bir teklif gelince yarım kalan hikayemi tamamlamak istedim" ifadelerini kullandı.