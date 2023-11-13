Gençlerden Nilüfer'de 'Yüz Yıllık Söz'

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlediği ‘Yüz Yıllık Söz’ canlı okuma performansıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban tarafından tasarlanan canlı okuma performansında, Cumhuriyet döneminde yazılmış 100 roman, açık havada, 100 tiyatro öğrencisi tarafından tek solukta okundu.

Nilüfer Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde düzenlediği etkinliklere hafta sonunda yeni bir etkinlik daha eklendi. Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban tarafından tasarlanan ve yönetilen “Yüz Yıllık Söz” isimli canlı okuma performansı ile Bursa’da bir ilke imza atıldı.

Balat Atatürk Ormanı’ndaki Ormandaki Kulübe’de gerçekleştirilen performansta, Cumhuriyet döneminde yazılmış romanlardan seçilen 100 roman tek bir günde tek solukta okundu. Türkiye’nin 11 ilindeki 24 farklı üniversiteden tiyatro bölümü öğrencilerinin sesli okuduğu romanlar, doğayla bütünleşerek ormanda yankılandı. Murat Daltaban tarafından oluşturulan 100 romanlık seçki ile “Yüz Yıllık Söz” kütüphanesi oluşturulurken, okunan romanlar arasında kadın yazarların romanlarının sayısının fazla olması da dikkat çekti.

Öğle saatlerinde başlayan etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, tiyatro eleştirmeni Erdoğan Mitrani ve tiyatro oyun yazarı Özen Yula da katıldı.

Performans başlamadan önce konuşma yapan Başkan Turgay Erdem, bu etkinlikle tarihe not düşüldüğünü belirtti. Bu etkinliğin Cumhuriyet’in 100. yılına çok yakışacağını ve anlam katacağını söyleyen Başkan Erdem, “Cumhuriyet’in emanet edildiği gençlerin heyecanı mutluluk verici” dedi. Başkan Erdem, “Cumhuriyet döneminde yazılan 100 romanı, 100 kişiyle gökyüzüne haykıracağız. Emeği geçen ve projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz tarihteki sayfalara bir imza atarak unutulmaz bir etkinlik deneyimi yaşatacak” dedi.

NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban da Başkan Erdem ve Nilüfer Belediyesi’ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Daltaban, “Yüz Yıllık Söz performansı, Cumhuriyet dönemi 100 romancının eserleri, sanatçıların eliyle yazılmış gerçek tarihi bugünün genç sanatçılarıyla bir araya getirecek. Eserleri gençler aracılığıyla topluma emanet edecek, açık havada ve zamana karşı bir mücadele ile sürecek, nefes alan, yaşayan, güçlü bir performans olacak. Ülkemizde çok önemli yazarlarımız var. Cumhuriyet döneminde güçlü kalemleriyle mücadele azimleriyle tarihe not düşmüşler ve eserleri bugünlere kadar gelmiş. Arkamızda çok güçlü bir tarih ve sanat var. Tiyatro da çok önemli bir sanat dalı. Tiyatroyu ne kadar severseniz o da size öyle dönecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “Yüz Yıllık Söz” isimli canlı okuma performansı başladı. 100 tiyatro öğrencisi, gecenin geç saatlerine kadar seçilen eserleri sesli okumayı sürdürdü. Etkinliğin son anlarına kadar okuması gerçekleştirilen Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk’un son sayfalarını Başkan Turgay Erdem ve gençler hep birlikte okurken büyük coşku yaşandı. Uzun süren okumaların sonunda sevinç ve heyecan yaşanırken Başkan Turgay Erdem de gençlerle bu anı paylaştı. Büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade eden Erdem, etkinlikte performans sergileyen gençlere teşekkür sertifikası verdi.