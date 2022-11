Gençlere etkili iletişim ve liderlik eğitimi

TAKİP ET

Kartepe’de "Gençler İçin Liderlik ve İletişim" semineri düzenlendi. Seminere katılan akademisyen Dr. Özgenur Reyhan Güler, "Gençler, sahip olduğunuz liderlik özellikleriniz ile topluma fayda sağlamaya gayret gösterin" dedi.

Gençleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Özgenur Reyhan Güler, "Burada bulunan gençlerimizin sıralarından geçtim. Hayat herkese eşit davranmıyor. Benim hayatım da zor geçmiştir. Şartlar ne olursa olsun her zaman vatanına ve milletine faydalı insan olmak için çalışmalınız. Gençler, sahip olduğunuz liderlik özellikleriniz ile topluma fayda sağlamaya gayret gösterin. Sizlere tavsiyem; dürüstlük, güven, işbirliği, saygı, sorumluluk, umut, kararlılık ve azim, bağlılık, stres yönetimi, rol model olmak, iyi seçimler yapmak ve konuşma becerisi, karar verme, yetki verme, toplantı yönlendirme gibi liderlik özelliklerinizi geliştirmenizdir" dedi.

"Sizler için yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Gençlere yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Sizlerle sık sık bir araya gelmeye, sizler için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Her çalışmamızda gençlerin aklı ve dinamizmi var. Belediye olarak her zaman çalışmalarımızda gençlerin kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı ve böylece özgüveni gelişmiş bireyler yetişmesine destek vermeyi hedefliyoruz. Gençlerin iletişim güçlerini keşfederek, liderlik güçlerini artırmalarını amaçlıyoruz. Sizlere tavsiyem; ne iş yaparsak yapalım iyi yapmalıyız. Buna odaklanmalıyız. İyi araştırmak, analiz etmek gerekiyor. Bunu yapabilirsek işimizi daha iyi yaparız. Bu seminer hayatınızın her alanında gerekli olacaktır" diye konuştu.