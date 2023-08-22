Gençlere evlenme eğitimi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve özel bir rehabilitasyon merkezi personellerine "Evlilik Öncesi Eğitim ve İletişim" eğitimi verildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Aile Eğiticisi Psikolojik Danışman Kübra Durnagölü tarafından kurum ve özel bir rehabilitasyon merkezi personellerine yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim ve İletişim" konulu program düzenlendi. Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, aile eğitimlere önem verdiklerini vurgulayarak, "Aile Eğitim Programı ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için, onların eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini etkili hale getirerek, aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Müdürlüğümüze bağlı Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi ile özel bir rehabilitasyon merkezi personellerine ’Evlilik Öncesi Eğitim ve İletişim’ eğitim programı gerçekleştirildi" dedi.