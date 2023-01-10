Gençlere kucak açan merkeze büyük ilgi

Nilüfer Belediyesi’nin, gençlerin kullanımına yönelik düzenleyerek hizmete açtığı Nilüfer Gençlik Evi, büyük ilgi görüyor. Nilüfer’deki gençlerin buluşma adresi haline gelen Gençlik Evi, son bir ayda yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2020 yılında yeniden düzenleyerek Görükle’de hizmete sunduğu Nilüfer Gençlik Evi, gençlerin buluşma noktası haline geldi. 15-29 yaş aralığındaki gençlerin kullanımına açık olan Nilüfer Gençlik Evi, Aralık ayında 2 bin 782 genci ağırladı. Özellikle üniversite gençliği ve öğrenci topluluklarının aktif olarak kullandığı tesis, ziyaretçilerine toplantı, etkinlik ve ders çalışma alanlarıyla zamanı verimli kullanmaları için imkan sağlıyor. Her gün saat 24.00’e kadar öğrencilere yönelik hizmet veren merkez, sınav dönemlerinde ise öğrencilere ders çalışma olanağı sağlamak için 24 saat boyunca açık kalıyor. Son bir ayda 2 bini aşkın öğrencinin ders çalışmak için ziyaret ettiği Nilüfer Gençlik Evi’nde 23 farklı öğrenci topluluğu 43 etkinlikte 750 genci konuk etti.

Merkezde çalışmalarını sürdüren öğrenciler sunduğu imkandan dolayı Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek, uygulamanın örnek olmasını diledi. Fiziki şartları gereği ders çalışma noktasında Nilüfer Gençlik Evi’nin ayrı bir motivasyon sağladığını belirten öğrenciler, bu mekanın kendilerine hem sosyalleşme, hem de ders çalışma olanağı sağladığını dile getirdiler. Ekonomik olarak zor günler yaşanan günümüzde öğrenci topluluklarına da çalışmak için mekan olanağı sağlanmasının önemine dikkat çeken gençler, kendilerini geliştirmeye yönelik projelerin içerisinde bulundukları için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.