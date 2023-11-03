Gençlere proje yaygınlaştırma ve iş birliği toplantısı yapıldı

Kamu Kurumları, Üniversite Toplulukları, Sivil Toplum Kuruluşları, Informel Gruplar, Gençlik Çalışanları ve proje ağı kurmak isteyenlerle “ Proje Yaygınlaştırma ve İş Birliği Toplantısı” düzenlendi.

Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezinde bir araya gelen gençler düzenlenen toplantıda projelerinin tanıtımını yaparak, gelişim süreçleri, gerçekleştirilecek faaliyetler, projenin hedef kitlesine ulaşması ve etkisini artırması, sürdürülebilirlik hakkında fikir paylaşımında bulunularak ortak iş birliğini geliştirmeyi, projenin başarıyla tamamlanması ve sonuçlarının toplumda etkili bir şekilde kullanılması amaçlarıyla istişarede bulundular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp,” Bilim, teknoloji, sosyal sorumluluk, spor, sanat, kültür projeleriyle geleceğe yön verecek çalışmalarınızda yanınızda olmak bizleri mutlu ediyor. Siz değerli gençlerimizin üretkenliği ve çalışma azmini kutluyorum. Hazırladıkları projelerle ülke gelişimine katkı sağlayacak, topluma yön verecek olan gençlerimizin projelerini gerçekleştirebilmeleri için de tüm tesislerimiz ve imkanlarımızla çalışmalarına katkı sunmaya hazırız” dedi.