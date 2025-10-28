Gençlere tarih bilinci kazandırıldı

Başiskele’de düzenlenen söyleşide gençler, Cumhuriyet’in kuruluş öyküsünü tarihçi-yazar Koray Şerbetçi’den dinledi.

"Cumhuriyet ve Gençlik Söyleşisi" adıyla gerçekleştirilen programda, tarihçi-yazar Koray Şerbetçi, Cumhuriyet’in kuruluş süreci ve gençliğin bu mirası yaşatmadaki rolü üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde bugün düzenlenen programa, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Garnizon Komutanı Tolga Çelebioğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü, gaziler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, milletin özgürlük ve adalet iradesinin simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Özlü, "Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler de gençlerimizle birlikte bu emaneti koruyacak, daha da yükseklere taşıyacağız. Çünkü Cumhuriyet gençlerle güçleniyor" dedi.

Cumhuriyet’in ilanında gençliğin rolü

Tarihçi Yazar Koray Şerbetçi, söyleşide Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde yaşanan kritik dönüm noktalarını ve dönemin gençliğinin fedakarlıklarını anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün genç yaşta birçok başarılara imza attığını da vurgulayan Şerbetçi, gençliğin geleceğe yön vermede, geleceği inşa etmede çok önemli aktör olduğunu vurguladı. Söyleşide katılımcılar, hem tarih bilinci hem de Cumhuriyet’in kazanımları konusunda farkındalık kazandıkları anlamlı etkinliği geride bıraktı. Program sonunda Koray Şerbetçi’ye günün anısına tablo takdim edilirken, ilçe protokolü ve katılımcılar hep birlikte fotoğraf çektirdi.