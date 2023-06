'Gençlerimizi başarıya götürecek her türlü desteği vermeye hazırız'

TAKİP ET

Silivri genelinde eğitim gören yaklaşık 30 bin öğrencinin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca bilim ve sanat alanında yapmış olduğu çalışmalar, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Silivri Bilim ve Sanat Şenliğinde sergilendi. Silivri Sahilinde düzenlenen etkinliğe; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, yapılan konuşmalarla devam etti.

ARTAR: “ARAMIZDA OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geleneksel hale getirdiğimiz Bilim ve Sanat Şenliğinin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Etkinlik kapsamında ilçemizde anaokulundan liseye kadar eğitim gören yaklaşık 30 bin öğrencimizin, yıl içerisinde bilim ve sanatla ilgili yapmış olduğu çalışmalar burada sergileniyor. Aramızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

YILMAZ: “ÜLKEMİZİN MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE YÜKSELİŞİNİN MİMARI GENÇLERİMİZ OLACAKTIR”

Artar’ın ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün hayal gücü ve bilgilerinizle geliştirdiğiniz projelerin; yarınların İHA’larına, SİHA’larına, yerli milli tohumlarına, ülkemizin milli savunmasına ve teknolojik kalkınmasına güç verecek projelere dönüşeceğine inanıyorum. Yeni buluşlar, yeni icatlar ile ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselişinin mimarları sizler olacaksınız. Sevgili çocuklar, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Başarı kararlık ister, başarı sabır ister. Her ne yaparsanız yapın yaşamınız boyunca hayal etmeli, planlamalı ve sonunda başarmalısınız. Siz yeter ki hayal edin, siz yeter ki planlayın; sizi başarıya götürecek her türlü desteği vermeye hazırız. Göreve geldiğimizden bu yana eğitim, kültür, sanat, spor ve bunlarla bezenmiş bir gençlik diyerek, sizlerin en iyi şekilde eğitim alması için çalışıyoruz. Silivri Belediyesi olarak her zaman sizlerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye, sizler için en iyi eğitim şartlarını sağlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Şenliğine katılan tüm okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “SİLİVRİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENEN KÖY OKULLARINA SAHİBİZ”

Etkinlikte konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çok sevgili gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi şekilde bu sürece hazırlamak, devlet olarak bizim en büyük görevimiz. İlçemize bağlı tüm okullarda çocuklarımızın ve gençlerimizin 1 eğitim yılı boyunca yaptıkları çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkardıkları eserleri biraz sonra hep birlikte gezeceğiz. Ben o anlamda bu eserlerin ortaya çıkmasında, çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesinde, onlara en iyi şekilde sahip çıkılmasında emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Kıymetli Silivrili hemşehrilerim, eğitim altyapısı anlamında okullarımızın fiziki altyapısının geliştirilmesi ve yeni okulların inşası noktasında hem merkezi idaremiz hem de belediyemiz elinden geleni yapıyor. Dış boyaları, tuvaletleri, laboratuvarları, İngilizce sınıfları ve bilgisayar sınıfları Silivri Belediyesi tarafından yenilenen köy okullarına sahibiz. Bu güzel hizmetleri için kıymetli Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin Silivri’nin ilim, sanat ve kültürüne katkı vereceğine inanıyor ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.