Gençlerin çözüm taslağı TBMM'ye sunulacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in girişimleriyle, gençlerle birlikte, gençler için kurulan Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Eyüpsultan Gençlik Eğitim Forumu (EGEF) başladı. Gençlik Meclisi Eğitim Komisyonu tarafından organize edilen forum, Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Başkan Deniz Köken’in “İstanbul’un kalbi Eyüpsultan’ı hep birlikte yöneteceğiz” mesajı verdiği ve Eyüpsultanlı 17 - 25 yaş arası gençlerin ilçe yönetiminde söz hakkına sahip olması amacıyla kurulan Gençlik Meclisi’nin düzenlediği forum, 5 - 7 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Forumda öncelikle Spor ve Sağlık, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Kültür - Sanat, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre, Şehircilik ve Ekoloji alanlarında komiteler oluşturuldu. Oluşturulan 9 komite kendi alanlarıyla ilgili sorunları masaya yatırarak, yurt ve dünya genelinde yaşanan bu sorunların çözümü için neler yapılabileceği konularında tartışıp çözüm önerileri sunuyor.

Çözüm taslaklarından ilk 3 tanesi TBMM’e gönderilecek

Etkinlik Başkanı Elif Cerit forumla ilgili olarak, "Belediye Başkanımız Deniz Köken vasıtasıyla kurulan Gençlik Meclisi’nin ilk büyük icraatı. Arkadaşlarımız oluşturulan 9 ayrı komitede kendi konularıyla ilgili konuşuyorlar, tartışıyorlar. Forumun son günü, genel kurul formatında oluşturacağımız ortamda, üretilen çözüm önerilerini oylayacağız. Hazırlanan çözüm taslaklarından en çok geçer oy alan ilk üç tanesi Ankara’ya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilecek. Bizim amacımız Eyüpsultan gençleri başta olmak üzere 17 - 25 yaş arası gençlerin ülke gündemiyle alakalı seslerini Ankara’ya iletmek" şeklinde konuştu.

“Amacımız gençlerin, kendilerini daha iyi ifade etme, işlerini daha kolay analiz etme gibi yeteneklerini kavramalarını sağlamak”

Etkinlik Başkanı Kerem Alkan ise, "Temel olarak amacımız Eyüpsultan’da yaşayan 17 - 25 yaş arasındaki gençlerimizin, ileride herhangi bir konuma geldiklerinde kendilerini daha iyi ifade etme, işlerini daha kolay analiz etme gibi yeteneklerini kavramalarını sağlamak. Burada komitelerimize kendi alanlarında özgür çalışma ortamları hazırladık. Bu özgür çalışma ortamlarında kendi alanlarında ki konuları tartışıyorlar" şeklinde değerlendirmede bulundu.