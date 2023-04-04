Gençlerin halı saha talebi karşılık buldu, çalışmalar başladı

Körfez ilçesinde bulunan Yeniyalı Mahallesi’nde gençlerin halı saha talebi geri çevrilmedi. Yeni yapılacak halı saha için çalışmalar başladı.

Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan Şehit Abdulsamet Özen Parkı içerisinde gençlerin oynayabilmesi için halı saha yapıyor. Yeniyalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen halk meclisi sırasında gençler Başkan Şener Söğüt’ten bölgeye halı saha talebinde bulunmuş, Başkan Söğüt de yapılması için talimat vermişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde ekipler çalışmalarına hızlı şekilde başladı. Park içerisindeki atıl alanda oluşturulacak halı sahanın en kısa sürede tamamlanacağını belirten yetkililer, gençler için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.