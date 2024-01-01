Gençlerin merakla beklediği 'Spor Kompleksi' projesinde sona geliniyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Gölpazarı Spor Kompleksi' projesinde sona geliniyor.

Gençlerin merakla beklediği 'Spor Kompleksi' projesinde sona geliniyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ‘Gölpazarı Spor Kompleksi’ projesinde sona geliniyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer gençlerin çok sevineceği, kaliteli zamanlar geçireceği ve birçok aktivite alanı ile yeni buluşma adresi olacağını belirtti. “Spor Kompleksi” projesinde sona gelindiğini söyleyen Başkan Suer, gençlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri üretmeye devam ettiğini belirterek, “Gençleri spor yapmaya teşvik ederek her türlü zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtarmayı hedef alıyoruz. Her şey Gölpazarı için’’ ifadelerine yer verdi.