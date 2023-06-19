Gençlerin sopalı ve yumruk yumruğa kavgası kamerada

Bursa’da sokak ortasında birbirlerine sopalarla vuran gençlerin kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde iki grup arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları iddia edilen iki grup, çocuk yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyeceğini fark eden aile büyükleri gençleri ayırmaya çalıştı. Gergin ortamın içinde bir anda birbirine vurmaya başlayan kişiler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kimi elindeki sopayla, kimi tekme yumruk ile önüne gelene saldırdı.

Yaşananlar ise saniye saniye komşuları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kavgayı doğalmış gibi anlatan komşuları, videonun sonunda birinin bıçak aldığını iddia ederek polis çağrılmasını istedi.