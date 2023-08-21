Gençlerin tartışması ölümle bitti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki genç arasında çıkan tartışma ölümle bitti. Kurusıkıdan bozma silah ile göğsünden vurulan Nihat Mingü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Üçgen Park mevkii 34. sokakta karşılanan M.Ç. (17) ile Nihat Mingü (18) arasında, iddiaya göre abisinin nişanlısının eski erkek arkadaşı yüzünden tartışma başladı. Tartışma sırasında M.Ç. yanındaki kurusıkıdan bozma tabanca ile ateş ederek Nihat Mingü’yü göğsünden vurdu. Olay sonrasında Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Mingü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı M.Ç. ise polis ekipleri tarafından suç aleti kurusıkıdan bozma tabanca ile kısa sürede yakalandı. Nihat Mingü’nün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.