Gençlerin yeni sosyal alanı yarın açılıyor

Yeni sosyal yaşam alanı olacak Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılışı yarın yapılacak.

Çayırova Belediyesi, birçok alanda gençlere hizmet verecek merkezin açılışını gerçekleştirecek. İçerisinde bulunan çok amaçlı salon, satranç odası, masa tenisi odası, oyun salonu, akıl oyunları salonuyla gençlerin taleplerine yanıt verecek Çayırova Gençlik Merkezi’nin bahçesinde ise basketbol potası, langırt masaları ve dev satranç yer alıyor.

Gençlerin keyifle vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği ve kendilerini geliştirebilecekleri Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılışına vatandaşları davet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Gençlerimiz için ilçemize bir güzel tesis daha kazandırdık. 19 Mart Salı günü saat 15.00’de gerçekleştireceğimiz Gençlik Merkezimizin açılışına tüm halkımız davetlidir" dedi.

Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesinde yer alan Çayırova Gençlik Merkezi, kurdelesi kesildikten sonra gençlere hizmet verecek.