Gençlerin YKS sınav ücreti Gölbaşı Belediyesinden

Gölbaşı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacak.

Gölbaşı Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi YKS’ya girecek öğrencilerin başvuru ücretini karşılama kararı aldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sizlerin yanında olduk. Eğitime verdiğimiz kırtasiye, ücretsiz servis, daha birçok destekle sizleri yalnız bırakmadık. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, sizlerin daha rahat bir eğitim alabilmesi için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gölbaşı’mızı öğrenci ve eğitim kenti haline getirdik” diye konuştu.

"Hem başkanınız hem de ağabeyiniz olarak sizlerin yanındayım"

Şimşek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi yine önemli dönemecin eşiğinde olan geleceğimizin teminatı siz gençler için harekete geçiyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye giriş sınavlarında başvuru ücretlerinizi biz karşılayacağız. Siz yeter ki okuyun. Vatanımıza, milletimize hayırlı bir birey olmak için çalışın. Ben hem başkanınız hem de ağabeyiniz olarak sizlerin hep yanındayım. Rabbim zihin açıklığı versin. Sizlere yürekten başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kalın sağlıcakla.”

Sınav ücreti desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgesi, ödeme dekontu ve geçerli bir IBAN numarasıyla beraber Merkez Belediye Binası, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve İncek Ek Hizmet Binası’na gelerek başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, 19-28 Şubat tarihleri arasında haftanın her günü belirlenen merkezlerde 08.00-17.00 saatleri arasında alınacak.