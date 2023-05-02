Gençlerle kariyer günleri etkinliğinde bir araya geldiler

Körfez Ticaret Odası, mesleki eğitimdeki kalitenin arttırılıp nitelikli iş gücünün oluşturulması adına yürüttüğü "Meslek Lisesi Gelecek Garantisi" projesinin pilot okulu olan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle, düzenlenen kariyer günlerinde bir kez daha buluştu.

"Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını Yetiştiriyor" sloganı ile devam eden sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kariyer günleri etkinliği, İPRAGAZ A.Ş. Bölge Tesis Müdürü ve KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan katılımıyla gerçekleştirildi.

Nitelikli kalifiye işgücü ihtiyacının her geçen gün artış gösterdiğini belirten KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan, odanın pilot okulu olan Körfez MTAL öğrencilerine, hem stajlarda gerekli teknik tecrübe ve becerileri kazanmaları hem de mezun olduklarında sahip oldukları teknik altyapı ile istihdam edilmeleri konusunda vermiş oldukları desteklerden söz edip, her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade etti.