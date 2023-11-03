Gençlerle oturup kahve içti, sohbet etti

Bilecik’te açılan Kitap Kafede Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı öğrenciler ile bir araya gelerek, kahve içti, sohbet etti.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kitap Kafede Başkan Subaşı gençler ile birlikte kahve içti ve sohbet etti. Gençlerin taleplerini dinledi. Keyifli anları sosyal medyasında paylaşan Başkan Subaşı "Hepsinin kocaman yüreklerinde engin hayalleri, parıldayan gözleri var. Mutlu, sağlıklı ve bilimin yolunda bir gelecek sizlerin olsun gençler. Bizler burada gençlerle var olup gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.