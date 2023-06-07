Gençliğin sırrı burun ucunda saklı

Bazı kişilerde burundan ziyade burun ucunda yaş, yer çekimi, burun derisinin kalın olması, kilo değişiklikleri nedeniyle estetik sorunlar görülebileceğini ifade eden Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Necmettin Kutlu, , burun ucu estetiğinin kişilere hem daha genç hem de daha estetik bir görünüm kazandırdığını atardı.

Burun estetiğinin insan yüzüne ayrı bir anlam kattığını ifade eden Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Necmettin Kutlu, “Burun insan yüzünün en belirgin yeridir. Bu bölgedeki en ufak bir sorun sağlık bir yana estetik açıdan da olumsuz bir etki oluşturabilir. Burun kısmındaki en sık yaşanan sorunlardan biri de burun ucuyla ilgili sorunlardır. Burun ucu da operasyonla düzeltilebilmektedir. Burun estetiği operasyonları arasında en sık uygulanan estetik yöntemlerden biridir. 18 yaş ve sonrası kişilerde burun kemiğinin yapısı ile oynama yapılmadan gerçekleştirilen operasyon türleridir. Bu operasyonla, burun uç bölgesi inceltilip, kalınlaştırılabilir, açı bozuklukları giderilebilir, burun ucu yükseltilebilir, burun deliklerinde oluşan darlık ya da şekil bozuklukları düzeltilebilir, burun kanatlarında var olan darlık, genişlik, asimetri gibi şekilsel bozukluklar giderilebilir, septum eğriliği olarak adlandırılan kemik ile alakalı olmayan burun eğrilikleri düzeltilebilir, burun ve dudak arasındaki açı istenilen şekle getirilebilir ve üst dudak belirginleştirilebilir. Ancak operasyon burun yapısında eğrilik, tabanında ve sırt bölümünde herhangi bir sorun olmayan sadece burun uç bölgesinde sorunların giderilmesi uygun olan kişilere yapılmaktadır” dedi.

60 dakikada tamamlanabiliyor

Burun ucu estetik ameliyatlarının kemik yapısıyla oynanmadığı için genellikle kapalı yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Necmettin Kutlu, şöyle devam etti:

“Operasyonların ekseriyetinde tampon kullanıma gerek kalmadığından dolayı operasyon sonrası yaşanan sıkıntılı süreçler ortadan kalkmaktadır. Burun ucu estetiği sırasında hastanın burun eti ve deviye septum sorunları da düzeltilebilmektedir. Estetik operasyonu ortalama olarak 60 dakika içinde tamamlanabilmektedir. Burun ucu operasyonlarında sadece burnun uç bölgesinde kıkırdak doku üzerinde işlem yapılmaktadır. Operasyon, bunu yapacak ekibe ve hastanın durumuna göre lokal ya da genel anestezi yapılabilmektedir. Hastalar ekseriyetle genel anestezi tercih etmelerine rağmen, uygun olgularda lokal anestezi de verilebilir. Bazı hastalarda burun delikleri kapalı cerrahiye uymaz. Böyle durumlarda, “Açık Teknik Tip Plasti” yöntemi uygulanmaktadır. Anestezi işleminden sonra burun ucundaki deri yukarı doğru kaldırılarak burun kıkırdak dokularında gerekli düzenlemeler yapılır. Bazı durumlarda kıkırdak dokusunun yapısına göre törpüleme ameliyatı da yapılabilmektedir.

Taburcu süresi daha kısa

Burun ucu ameliyatından 5-6 saat sonra hastalar taburcu edilebilmektedir. Lokal anestezi ile yapılan ameliyatlarda bu süre daha da kısa olabilir. Ameliyattan sonraki 6-7 gün baş bölgesini yüksekte tutmak ve soğuk uygulamalar ile burun şişmelerinin daha kısa sürede geçmesine imkan sağlanmaktadır. Ağır ameliyat türü olmadığından dolayı çok kısa sürede normal yaşama dönülebilmektedir. Ameliyat sonrası 2-3 gün içinde burun bölgesine koyulan bantlar ıslatılmamak kaydı ile duş alınabilmektedir. Operasyon sonrası günlük sadece doktor tarafından verilen spreyin ve merhemin önerilen şekilde aksatmadan kullanılmasına özen gösterilmelidir. Burun ucu yapısına göre 2-3 gün belli aralıklarda masaj yapılma isteği oluşacağından çok basit olan bu işlem doktor tarafından hastaya nasıl yapılacağı anlatılır. İlerleyen yaşla birlikte beden kadar burun da yaşlanır.

İlerleyen yaş burunda da kendini gösteriyor

Zamanla burun derisi incelerek elastik halini kaybeder ve yaşlanan burun aşağı sarkmış gibi durur. Bu da genel anlamda görünümü etkileyebilir. Burun ucundaki deforme, yaşlılık etkisi verir. Bu açıdan bakıldığında burun ucu estetiği genç görünüm için kullanılabilir.

Beklentiler hekime çok iyi anlatılmalı

Burun ucu konusunda hastanın operasyondan sonraki süreçte beklentilerini doktora çok iyi bir şekilde anlatması gerekmektedir. Bu bilgiler istikametinde işlemlere geçilmeden önce hastanın mevcut burun yapısı farklı açılardan fotoğraflar çekilerek beğenilmeyen bölge hakkında hem tespit hem de netleşmesi için faydalı olmaktadır. Yani burun ucu estetiği yaptırdıktan sonra hastanın nasıl bir görünüşe kavuşacağı ameliyat öncesinde karşılıklı görüşülerek kendisine anlatılmakta ve teferruatlı bilgi verilmektedir.”