Gençlik faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında, gençlik faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gençlik faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında, gençlik faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı; gençlik merkezi müdürleri, liderler, gönüllü lider ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri ve genç ofislerinin yeni dönemde yapacağı projeler ve faaliyetler masaya yatırıldı.

Gençlik liderlerinin de katıldığı değerlendirme toplantısında gençlik merkezleri ile genç ofislerin çalışmaları ele alınırken, yeni dönemde yapılmak istenen faaliyetler ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı