Gençlik Haftası sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gençlik Haftası sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce daha yeşil, daha sağlıklı ve daha temiz bir doğa bilinciyle yarının nefesi fidanlar toprağa ekildi. Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Bilecik Kız Yurdu’nun bahçesinde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, öğrenciler ve görevli personeller katılım sağladı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs