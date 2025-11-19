Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu ikinci kez CDEJ Yönlendirme Komitesi Üyesi seçildi

Fransa’da gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ikinci kez Komite üyesi seçildi.

Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi Genel Kurulu (CDEJ), 17-19 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg kentinde yapıldı. Genel kurulda yapılan toplantıların ardından CDEJ Yönlendirme Komitesi üyeliği seçimine geçildi. Seçimlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, ikinci kez CDEJ Yönlendirme Komitesi Üyesi seçildi.

Avrupa Konseyi üye ülkelerinin gençlikten sorumlu kurum temsilcilerinden oluşan CDEJ, Avrupa gençlik politikalarının şekillendirilmesi, tavsiye kararlarının geliştirilmesi ve gençlik projelerine ayrılan kaynakların yönlendirilmesi gibi önemli süreçlerde görev yapıyor.