Gençlik merkezi personeli depremzede çocuklarla vakit geçiriyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları, deprem bölgesinden Kastamonu’ya getirilen aileler ve çocuklarla oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmeleri için gayret gösteriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 5 aile, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı’na yerleştirildi. Aileleri ve çocukları ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, çocuklara oyuncak hediye etti. Kastamonu Gençlik Merkezi çalışanları, ailelerin çeşitli yaşlardaki çocukların güzel vakit geçirmeleri ve yüzlerini güldürmek için onlarla oyunlar oynayıp, eğlenceli vakitler geçirmeleri için ellerinden gelen yardımları yapıyor.