Gençlik merkezi ve yüzme havuzunda sona gelindi

Akyurt Belediyesi’nin büyük projelerinden biri olan Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi inşaatı tamamlanmak üzere.

Akyurt Beyazıt Mahallesinde inşaatına başlanan çok amaçlı spor salonu ve iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu tesisi projesinde sona gelindi. Proje tamamlandığı zaman sadece Akyurtluların değil diğer ilçe vatandaşlarının da hizmetinde olacak.

“Hedefimiz sporcu nesiller yetiştirmek” diyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık sözlerinin devamında “Seçildiğimiz günden bu yana vatandaşlarımıza hizmet etme isteğimizi, arzumuzu, hiçbir zaman kaybetmedik. Bugüne kadar Akyurt’umuza farklı alanlarda birçok yapı kazandırdık. Göreve geldiğimiz günden itibaren en büyük hizmetimizi yine gençler için hayata geçiriyoruz. Akyurt Belediyesi olarak en büyük amacımız başta gençlerimiz olmak üzere bütün yaş grubundan vatandaşlarımıza spor alışkanlığı kazandırıp, spor ruhunu aşılamak. Spor alışkanlığı kazandırmanın yolu da tesisleşmeden geçiyor. Bu sebepten her yaş grubundan vatandaşımızın kullanabileceği büyük ve modern bir tesisi tamamlamak üzereyiz. 6 bin metrekare arazi üzerinde, 13 bin metrekare inşaat alanına sahip olan projemizin içinde 2 tane yarı olimpik yüzme havuzu, 2 çocuk havuzu, 2 sauna, 2 jakuzi, 2 fitness salonu, hamam, mescit, abdesthane, giyinme odaları, hakem odaları, çocuk oyun alanı, fuaye, çok amaçlı kapalı spor salonu, 12 derslikli gençlik merkezi ve bir büyük hobi odası yer alıyor. Gençlerimiz hem kendileri hem de ülkemizin geleceğine bu gençlik merkezinde katkı yapacaklar. Çalışmalarda artık sona yaklaştık. En kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Her şey Akyurt’umuz için” ifadelerini kullandı.