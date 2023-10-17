Gençlik merkezinin dua ve tekbirlerle temeli atıldı

Mudanya Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi inşaatının temel atma töreni yoğun bir katılımda gerçekleşti.

Deniz Caddesi Mudanya Kabristanı yolunda bulunan Mehmet Akif Ersoy Cami yanında yapımına başlanan temel atma töreninde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleşen temel atma töreninde ilk harcı Kaymakam Ayhan Terzi, Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler ve Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır attı.

Gençlik ve Kur-an Kursu hakkında bilgiler veren Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler, "Bursa’da bir ilk olarak 650 metrekare net alan üzerinde 4 katlı olarak inşa edilecek olan ve bünyesinde çok amaçlı spor salonu, kitap kafesi, ihtiyaç odaklı Kur’an kursu, 4-6 yaş Kur’an kursu, bilişim sınıfları, dinlenme odaları, kapalı otoparkına kadar tüm donanımların bulunduğu böylesine güzel bir binayı genelde Bursa’mıza özelde Mudanya’mızın gençlerine kazandıracak olmamızın heyecanını yaşıyoruz." diyerek bugüne kadar emek harcayan, katkı sağlayan ve süreç boyunca sağlayacak olan Mudanya Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bakırcı ve tüm yönetimine ayrı teşekkür etti.

Müftü Dr. İbrahim Özler "Temelini birlikte atacağımız bu güzel binamızın açılışını da duamızı birlikte yapmak üzere hepinize saygılar sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, "tüm amacın milli ve manevi değerlerine, vatanına, milletine bağlı, kalbi ve kafası doymuş, dini, dili rengi ne olursa olsun kimseyi ötelemeden bu vatanda yaşayan herkesi bağrına basan bir nesil yetiştirilmesi olduğunu vurgulayarak " Bursa’mızın tüm ilçelerinde Gençlik Merkezlerini, 4-6 yaş ku’an kurslarını önemsiyoruz. " dedi. Velileri de ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarına davet eden Müftü Karabayır yapılmak istenen bu hayırlı iş için "Bizlerde Bursa İl Müftülüğü olarak Mudanya’mızın emrindeyiz. İnşallah bu binamızın bitimine kadar maddi, manevi desteklerimiz devam edecek." dedi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Müftü Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır "Temel atma törenine katılan herkesten Allah razı olsun. Allah tamamına erdirsin" dedi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise Konuşmasında, "yapılacak olan tesisin robotik kodlamadan, zeka oyunlarına, sosyal ve sportif faaliyetlere kadar çok amaçlı ve donanımlı bir bina olacağına dikkat çekerek " Biz burada anne ve babaları da çocuklarıyla birlikte bekliyoruz. Bu tesisleri anlamlı kılan insandır. Biz buraya çocuklarımızın ve gençlerimizin oldukça yoğun olarak geleceğini ümit ediyoruz. Bu tesisin Mudanya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen dernek başkanımıza ilçe ve il müftülerimize, destek olanlara ve olacak hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Mudanya’mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Temel betonu bırakılmazdan önce Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın yaptığı dua sonrası tekbirlerle düğmeye basan protokol temele ilk harcı döktü.