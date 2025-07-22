Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Ankaragücü Onursal Başkanı Yiğiner'i kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankaragücü Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner’i kabul etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, MKE Ankaragücü’nün yeni sezona yönelik hedefleri, sportif gelişimi ve geleceğe dair projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Görüşme kapsamında, Bakan Bak’a isminin yazılı olduğu 53 numaralı MKE Ankaragücü forması ve çiçek takdim edildi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner, "Şehrimizin takımı, asırlık çınar MKE Ankaragücü’müzün Süper Lig hedefine kararlılıkla ilerlemesi adına yürüttüğümüz çalışmaları ve projeleri paylaştığımız Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a, nazik kabulleri, çözüm odaklı yaklaşımı ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar ile AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Özkan da eşlik etti.