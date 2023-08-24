Gençlik ve Spor Bakanı Bak: '11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sözleşmeli olarak personel alımı yapacaklarını duyurdu. Personel alımı ile ilgili detayların en kısa sürede Resmi Gazete’de ve ‘gsb.gov.tr’ sayfasında yayımlanacağı bilgilerine yer veren Bakan Bak, 3 bin 295 büro personeli, 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 400 psikolog olmak üzere 11 bin 455 personel alımı yapılacağını açıkladı.