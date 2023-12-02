Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye'de, işte bunun için de çok gururluyuz'

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 21 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen kapalı pazar yeri, otopark ve spor tesisinin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye’de, işte bunun için de çok gururluyuz. Sporcuların başarılarını görüyoruz" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Beştelsiz Mahallesi’nde yapılan kapalı pazar yeri, otopark ve spor tesisinin açılışı yapıldı. Açılış programına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bana göre amatör spor yöneticileri birer kahramandır. Biz de öyle yetiştik. Burada tüm ailelere sesleniyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede, bağımlılıkla mücadelede böyle tesisler çok önemlidir. Mahallenin çocukları buraya gelip toplanacak, birbirleriyle oynayacak, tanışacak ve kötü alışkanlıklardan korunacak. Bu tesislerle beraber artık dünyanın en büyük organizasyonlarını Türkiye yapıyor. Türkiye aranan ülke, organizasyonlar için, şampiyonlar için artık aranan ülke. Malumunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Yapılan 38 tane stadyum var, 4-5 tane stat daha devam ediyor. Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye’de, işte bunun için de çok gururluyuz. Sporcuların başarılarını görüyoruz. Milli Takımımız grubunda lider Almanya’ya gidiyor, bugün de kuralar çekiliyor. Almanya’da tüm statları gurbetçilerimiz dolduracak, evimizde gibi oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine destek açısından önce bir belediye olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Geçen sene burada toplandığımızda ne kadar heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Bugün daha da büyük bir heyecan var içimde. Verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Burayı 1 yılda tamamladık. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihalesi tamamlanmış Zübeyde Hanım Marmaray Parkı’nı iki yılda tamamlayamamıştı. Biz yaparız dedik ve Marmaray Zübeyde Hanım Parkını 38 günde tamamlamıştık. Beştelsiz Kapalı Pazar Alanı, Otopark ve Sosyal Tesisimizi bir sosyal alan olarak tasarladık. Çok fonksiyonlu olması, belediyemizin kasasından tek bir kuruşun çıkmaması, alan kullanımı ve uygulamasıyla harika bir iş oldu. Toplam inşaat alanımız 21 bin metrekare, zemin katta kapalı pazar yerimiz var, cuma pazarını buraya taşıyacağız. Böylece komşularımız daha rahat alışveriş yapacak, Pazar esnafımız daha iyi şartlarda hizmet verecek. Artık Zeytinburnu’nda bir kapalı pazar alanı var. Bu cümleyi kurmak bize nasip oldu. Bu tesiste bin 800 metrekarelik alanı evlatlarımızın daha iyi spor yapması için ayırdık” diye konuştu.

Belediye Başkanın ardından konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Belediye başkanımız konuşunca aklıma üç tane kelime geldi. AK Partimizin yerel yönetimde marka olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu markamızın en güzel parlayan yıldızlarından bir tanesi Zeytinburnu’dur. Bu yıldızı daha da parlatıyor. Milletimize tutkuluyuz, hizmete tutkuluyuz, Zeytinburnu’na tutkuluyuz. İstanbul’a tutkuluyuz, tutku olmazsa bu iş olmaz. İBB’nin misafir belediye başkanı gibi bedeni burada aklı Ankara’da Cumhurbaşkanlığında olursa 4 senede hiçbir iş ortaya çıkmaz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Arısoy, bakanlara hediye takdim etti. Hediyelerin ardından protokol tesisin açılış kurdelesini minik sporcularla birlikte kesti. Öte yandan, 21 bin metrekare alan üzerine yapılan tesiste alt kat kapalı otopark, zemin kat kapalı pazar yeri ve üst kat ise spor tesisleri olarak kullanılacağı öğrenildi.