Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Türkiye Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi’nin açılışına katıldı. Gençlerle ve sporcularla bir araya gelen Bakan Bak, “Türkiye Avrupa’nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip” dedi. Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise “Fatih’i beş yılda sportif alanlar açısından avantajlı bir ilçe haline dönüştürmeye başladık” dedi.

Fatih Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan FSM Kültür ve Spor Merkezi’nin açılışı bugün düzenlenen program ile gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın ilk topu atmasıyla yapılan basketbol maçının sonunda Fatih Belediye Başkanı Turan, katılımcılara hediyelerini takdim etti.

“Türkiye spor devrimi yaşamaktadır”

Açılış programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevlerimizden biri bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele etmek. Dolayısıyla okullarımızda spor salonlarının yapılmasını ve çocuklarımızın, gençlerimizin spora kanalize olmalarını, sporun tabana yayılmasını çok önemsiyoruz. O yüzden şu an içinde bulunduğumuz tesis, havuzuyla, kültür merkeziyle, salonuyla çok özel bir proje. Hem öğrencilerimize hizmet ediyor hem bölgenin insanlarına, halkına hizmet ediyor hem de buradaki kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Ergün Turan Başkanı ve ekibini gerçekten tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz Türkiye’nin dört bir yanında eserler yapmaya spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi bizim için bir avantaj. Verdiği talimatla biz Türkiye’nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz. Türkiye bir spor devrini yaşamaktadır son 22 yılda. Türkiye olarak bir spor ülkesi olma yolunda çok ciddi adımlar attık ve başarılı organizasyonlar aldık” dedi.

“Türkiye Avrupa’nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip”

Bakan Bak, “2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye’yle İtalya organize edecek. Bunun sebebi ne? Türkiye Avrupa’nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip. 36 tanesi bitti 5-6 tanesi de devam ediyor. Türkiye en modern stadyumlarına sahip. Dolayısıyla bizim ülkemiz Avrupa Dünya Şampiyonaları organize ediyor. Pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Ayrıca bizim Milli Eğitim Bakanlığımız çok etkin bir uygulamamız var. Yetenek taraması uygulaması var. Bu yetenek taraması uygulamasıyla yaklaşık bu zamana kadar ilkokul üçüncü sınıfa giden çocuklardan 4 buçuk milyonunun yeteneğin taramasını yaptık gücünü, sıçrama kabiliyetini ve esneklikle başlamak üzere uygun spor branşlarına yönlendiriyoruz ve bütün herkesi biz spora davet ediyoruz. Tekrar burada velilere söylüyoruz, ailelere söylüyoruz. Çocuklarınızı alın spor tesislerine getirin. Belediyelerin tesislerine getirin, bizim tesislerimize getirin. Burada çok iyi bir şekilde hem belediyeyle bakanlık arasında çok müthiş bir uyum var” ifadelerini kullandı.

“Fatih’te Ergün Turan çok güzel ve kalıcı işler yaptı”

Fatih Belediye Başkanı Turan’ın kültürde, sanatta, insanlara dokunarak güzel eserler yaptığını söyleyen Bakan Bak, “Fatih’te Ergün Başkan çok güzel ve kalıcı işler yaptı. Kültürde, sanatta, insanlara dokunarak güzel eserler yaptı. 31 Mart’ta ne diyeceğiz? Fatih’te Ergün Turan ile devam diyeceğiz. Yine ortaya koyduğu eserlerinin devamını bekliyoruz. Biz de yanında olacağız, destekleyeceğiz. Pek çok organizasyonda bunları yapıyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları yaklaşıyor. Çok az bir süremiz kaldı. Bu süre içerisinde inşallah başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Oradan bayrağı göndere çektireceğiz. İstiklal Marşı’nı çaldıracağız. Türkiye böyle bir ülke. Güçlü bir Türkiye var. Sporda güçlü bir Türkiye var. Her yönüyle güçlü bir Türkiye var. Kendi savaş uçağını yapan tankını yapan ve bölgede güçlü bir ülke var. Bu da kim ile? Recep Tayyip Erdoğan’la beraber. O yüzden İstanbul’da Murat Kurum, Fatih’te Ergün Turan’la yola devam diyoruz” diye konuştu.

“Havuzuyla, salonuyla ve konferans salonuyla hakikaten örnek bir tesis”

FSM Kültür Merkezi’nin tamamlanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “Fatih, benim hayatımda, gönül dünyamda çok özel yeri olan bir beldemiz. Böylesine bir tesisin burada olması, buraya kazandırılması ve tabii bugün halkımızla, gençlerimizle buluşuyor olması benim için de büyük bir mutluluk. Bu çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize. Bizler için çok büyük bir onuz, büyük bir mutluluk. Fatihimiz için, gençlerimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hamdolsun çok şeyler değişti. Çok güzide bir tesis. Hem mahallelinin faydalanacağı, hem buradaki güzel öğrencilerimizin faydalanacağı dolu dolu havuzuyla, salonuyla mükemmel bir konferans salonuyla hakikaten örnek bir tesis” dedi.

“Spor alanında dezavantaj olan Fatih’i avantajlı bir ilçe haline getirdik”

Fatih’i beş yılda sportif alanlar açısından en avantajlı bir ilçe haline dönüştürdüklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Biz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Fatih’i beş yılda sportif alanlar açısından avantajlı bir ilçe haline dönüştürmeye başladık. FSM Kültür ve Spor Merkezi de bunlardan bir tanesi. İnanıyorum ki bu eser özellikle bölge insanlarının da yoğun kullanmasıyla birlikte 7 gün 24 saat çalışacak bir tesis haline gelecek” ifadelerini kullandı.

“Tüm projelerimizi nitelikle ve bölgeye değer katacak anlayışla yapıyoruz”

Fatih’te yapılan tüm projelerin bir felsefesi olduğunu, nitelikli ve bölgeye değer katacak anlayışla yaptıklarını söyleyen Başkan Turan, “FSM Kültür ve Spor Merkezi, hem mimarisi hem de ambiyansıyla bölgeye değer katacak inşallah. Yüzme havuzu tamamlandığında bölgedeki insanların ciddi bir ihtiyacını karşılamış olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu eserlerimizin, tesislerimizin sayısını artıracağız. Sayın Bakanlarımıza, projede her aşamada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.