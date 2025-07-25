Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'Bigg Spor Ödülleri' törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde düzenlenen ve girişimciler tarafından hazırlanmış pek çok farklı projeye ev sahipliği yapan Bigg Spor Ödülleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bakan Kacır, "Hedefimiz Türkiye’yi bu alanda sadece kalıcı olan değil, aynı zamanda geliştiren, üreten, teknolojiye yön veren ve temiz ihraç eden küresel bir inovasyon ülkesi haline getirmek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve "Spor Teknolojilerinde Yenilikçi Adımlar" çerçevesinde gençlerin üretken projelerini hayata geçirdikleri Bigg Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda özellikle robotik sanayi, yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar tarafından üretilen çok sayıda yazılım ve proje, kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçerek finale kadar ulaşmaya hak kazandı. birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Tesisleri’nde, genç yeteneklerin spor teknolojileri alanında faaliyet göstermelerinin öneminin vurgulandığı törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programın önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

"Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda girişimcilerimizin önündeki engelleri kaldırıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda kurduğumuz muhteşem spor altyapılarıyla yetişen sporcularımız dünyada göğsümüzü kabartırken bir yandan da bizler de bu altyapıyı daha fazla yerli ve milli teknolojilerle destekleyici çalışmalar sürdürüyoruz. TÜBİTAK her yıl 300’en fazla teknoloji girişimcisine 900 bin lira yatırım yapıyor. Ama BIGG Spor Ödülleri bu yatırımlar atasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Çünkü bu ödüller kapsamında TÜBİTAK’ın sunduğu yatırım desteklerine Gençlik ve Spor Bakanlığımız da destek veriyor.

Dur durak bilmeksizin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda girişimcilerimizin önündeki engelleri kaldırıyor, onları hızlandırmaya devam ediyoruz. Türkiye bugün Teknopark’larında 11 bin 500’den fazla girişimcisiyle muhteşem bir ekosisteme sahiptir. İnanıyorum ki bu ekosistemin sunacağı teknolojiler ve ürünler, sporun toplumsallaşması başarılı sporcuların yetişmesi adına da çok büyük faydalar sağlayacak" dedi.

"Türkiye’yi bu alanda sayılı hale getirme politikası ile bu programları hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Bakan Kacır, "Genç ve dinamik varlığıyla, sporun tüm branşlarındaki altyapı yatırımlarıyla, spor teknolojilerinde dünya çapındaki başarı hikâyeleri için güçlü bir potansiyele ve avantaja sahiptir. Hedefimiz Türkiye’yi bu alanda sadece kalıcı olan değil, aynı zamanda geliştiren, üreten, teknolojiye yön veren ve temiz ihraç eden küresel bir inovasyon ülkesi haline getirmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak spor teknolojileri alanında yerli ve milli girişimcilerimizi küresel pazarlara taşıyarak, Türkiye’yi bu alanda sayılı hale getirme politikası ile bu programları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu noktada Tekno Parklarımızdaki 265 firma ve bir Ar-ge merkezimizin spor alanında yürütücü, inovatif çalışmalar yapıyoruz. TÜBİTAK destek ve burs programlarıyla spor alanında son 23 yılda 314 proje ve bin 735 bilim insanı ile gencimize 1 milyar 800 milyar lira destek olduk" diye konuştu.

"Firmalarımız artık pek çok ürünü dışarıdakinden 4’te 1, 5’te 1 fiyatına üretme kabiliyetine erişti"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Artık ölçmediğiniz bir şeyi yönetmeniz mümkün değil. Artık sporcuların atletik yapılarını ölçen sistemler de ve bu sistemler giderek artıyor. Türkiye geçmişte hep yurtdışından spor ekipmanları ithal eden bir ülke idi. ‘Biz bunu nasıl aşarız’ diye çaba içerisine girdik ve firmalarımız artık pek çok ürünü dışarıdakinden 4’te 1, 5’te 1 fiyatına üretme kabiliyetine erişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle yaptığımız bu proje çerçevesinde firmaların oryaya koydukları projeler bir anlam ve pazar buluyor. Toplumsal olarak da bizim görevimiz vatandaşlarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Toplumu hareketlendirmemiz lazım, hareketlenen toplumun dönüşümünde sağlık harcamalarımız azalacak, teknolojik desteklerle beraber daha sağlıklı yaşayan bir toplum haline geleceğiz. Biz spor endüstrisi alanında yapılan bu gelişmeleri destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da sporda bu yatırımların yapılmasını teşvik ediyor. Milli teknoloji hamlesini çok iyi noktalara taşıdı. Gençlerimizin ilgisi de çok. Geleceğe güvenle bakıyoruz, gençlerimize güveniyoruz, başarılarının da artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sporda büyüyen bir Türkiye, başarılı sporcularıyla büyüyen bir spor ülkesi olacağız"lr

"Biz üreten güçlü gençlerimizin olduğu, sporda başarılı gençlerin olduğu bir Türkiye arzuluyoruz" diyen Bakan Bak, "Bunun emarelerini de görüyoruz. Gerçekten milli teknoloji hamlesiyle gençlerimiz heyecanlanıyor. Bu yüzden bu sinerjiyi bu kalitede, sporun gelişmelerinde de etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte bu işi birliğini yürütüyoruz, firmalarımıza destekler sağlıyoruz. O yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza pek çok projeyi gerçekleştirdik. İşin özü yaptığımız işi sevmemiz ve milli teknolojinin yüksek bir şekilde desteklenmesi. Savunma sanayinde geldiğimiz noktalar ortada. Büyüyen bir Türkiye, sporda da büyüyen teknolojiyle, tesisleriyle, başarılı sporcularıyla büyüyen bir spor ülkesi olacağız. Hep beraber bu ülkeyi, dünyada başarılı bir spor ülkesi yapmak için varız. Çalışacağız, uygulayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından ödül alan firmalar ve projeleri açıklandı. Bu noktada 6-11 arasında dereceye giren adaylara mansiyon ödülleri verilirken, 1-5 arası dereceye giren adaylara ise Bigg Spor Ödülleri takdim edildi. Törenin ardından Bakan Kacır ile Bakan Bak, ödülü kazanan proje sahibi girişimcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.