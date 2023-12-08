Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bak, daha sonra ilçede hizmet veren spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Çekmeköy Belediyesi tarafından Ömerli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, İstanbul Gençlik Ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, ilçedeki amatör spor kulüpleri ve sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Aşkın Bak; FİFA standartlarında yapılan futbol sahası, 1500 kişi kapasiteli tribünü, basketbol ve halı sahası, tenis kortu, konaklama için 40 kişilik otel odası, kafeterya, yemekhane ve çeşitli hizmet odalarının bulunduğu spor tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın ev sahibi Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yaptığı konuşmada, “Açılışını yapacağımız bu tesislerde öncelikle bakanlığımızın çok emeği var. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu ülkeyi 21 yıldır hizmet eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emeği var Allah razı olsun. Çekmeköy’de inşa edilen spor komplekslerinde yılda 85 bin kardeşimiz faydalanıyor. Neredeyse her mahallesinde halı sahaları, bölgesel havuzları olan bir Çekmeköy’ümüz var. Dr. Kadir Topbaş Kapalı Yüzme Havuzlu Spor Kompleksimiz var. Orada da bakanlığımızın emeği çok büyük. Bizler buraları omuz omuza ortaklaşa yapıyoruz. Bir kısmını Bakanlığımız bir kısmını da Çekmeköy Belediyesi olarak bizler karşılayarak bu tesisleri hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bakanlığımızla işbirliği ve uyum için Çekmeköy Belediyesi olarak şehrimize hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi 40 tane sporcunun kamp yapabileceği, müsabakaların düzenleneceği UEFA standartlarında bir tesis var. Halı sahaları, kapalı salonları var. Bu tesisler bu bölgenin gençlerine hayırlı uğurlu olsun. Ben başkana ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tesisler herkes için yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile başkanımızın da bahsettiği gibi her mahallede bir havuz var. Kardeşlerimiz yüzme öğreniyor. Türkiye genelinde yapılan bu çalışmalarla yaklaşık 10 milyona yakın gencimiz yüzme öğrendi. Başkanımız bizden havuz istedi. Çekmeköy’e havuz feda olsun" dedi.

Bakan Aşkın Bak daha sonra Çekmeköy Belediyesi’ne ait Dr. Kadir Topbaş Spor Kompleksi ile Celal Erdoğan Spor Tesisini de ziyaret etti. Spor tesislerinde incelemelerde bulunan Bakan Bak, tesiste spor yapan ve eğitim alan vatandaşlar ile sohbet etti.