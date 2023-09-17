Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Yaz Spor Okulları kapanış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakırköy’de düzenlenen bakanlık bünyesindeki Yaz Spor Okulları kapanış törenine katıldı. Çeşitli spor ve dans gösterileri eşliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Bak ailelere, “Çocuklarınızla konuşun, çocuklarınızı spora yönlendirin. Ellerinden tutun, spor salonlarına götürün ve spor yapmalarını sağlayın” diyerek seslendi.

Yaz aylarının son bulması ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Yaz Spor Okulları bir dönemim daha sonuna geldi. Çeşitli dans ve spor gösterileri eşliğinde düzenlenen kapanış törenine ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak katıldı. Çocuklarla fotoğraf çektiren ve gösterileri izleyen Bak, yaptığı açılış konuşmasında ise çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görevi olduğunu vurguladı. Ailelere de seslenen Bak, ebeveynlerin çocukları ile vakit geçirmesini ve spora teşvik etmesini istedi.

“Çocuklarınızla konuşun, çocuklarınızı spora yönlendirin”

Ailelere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Gençlik ve Spor bakanlığı olarak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi gençlerimizi kötü alışkanlıklarından, madde bağımlıklarından, ekran alışkanlığından ve kısacası tüm kötü alışkanlıklardan korumaktır. Bu yüzden ailelere sesleniyoruz çocuklarınızı alın ve spor tesislerimize, yüzme havuzlarımıza, spor salonlarımıza getirin. Çocuklarınızla sohbet edin, onlarla konuşun çünkü onların sizlerle konuşmaya ihtiyacı var. Artık evde aileler birbirleri ile mesajla anlaşmaya başladılar. Bir odadan diğer odaya mesaj atıyorlar, bu çok doğru bir şey değil. Ailelerin çocuklarıyla konuşması lazım, onları dinlemesi lazım. O yüzden tekrardan ailelere sesleniyorum, çocuklarınızla konuşun, çocuklarınızı spora yönlendirin. Ellerinden tutun, spor salonlarına götürün ve spor yapmalarını sağlayın. Paylaşmayı öğretin, arkadaşlığı öğretin, takım oyununu ve takımla birlikte olmayı öğretin. Yeteneklerini keşfetmelerini sağlayın” dedi.