Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kestel'e yatırım yağmuru

Bir dizi temel atma, açılış töreni ve incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kestel’de de gençler ve sporcularla bir araya geldi. Ferhat Erol’ın başkanlığında yeni dönemde Kestel’de spor yatırımları alanında önemli adımlar atacaklarının altını çizen Bakan Bak, birçok spor yatırımının müjdesini verdi.

Bursa Atatürk Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu’nun temelini atan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ardından Yıldırım Belediyesi tarafından Karapınar Mahallesi’nde hayata geçirilen Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Kestel İlçe Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Bakan Bak, milli sporcular, spor kulübü temsilcileri ve üniversiteli gençlerle iftarda buluştu.

“Sporu yaşamın içine dahil eden bir Kestel”

Bursa Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Süleyman Şahin, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve milli sporcular ile yüzlerce gencin katıldığı iftar programında konuşan Cumhur İttifakı Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol, sporu yaşamın içine dahil eden bir Kestel için kolları sıvadıklarını söyledi. Mevcut tesislerin revizyonlarından, çok amaçlı kapalı antrenman salonlarına kadar birçok spor yatırımını Kestel’e yakışır şekilde hayata geçireceklerini dile getiren Erol, kadınlara özel bir spor kompleksini de Kestel’e kazandıracaklarının altını çizdi. Kestel’in sporcu yetiştiren bir merkez olması için spor akademisi kuracaklarını anlatan Ferhat Erol, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla hayata geçirilecek yeni tesislerimizle de Kestelimiz sporun merkezi ve sporcu dostu bir ilçe haline gelecek” diye konuştu.

“Türkiye’de bir spor devrimi yaşanıyor”

Türkiye’nin bir spor devrimi yaşadığının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 22 yılda yapılan eserlerin ortada olduğunu belirtti. Bu zaman zarfında binlerce spor tesisi yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini hatırlatan Bakan Bak, “Tüm şehirlerimizde olduğu gibi Bursamızda da birçok tesisi hayata geçiriyor, eskiyen tesisleri yeniliyoruz. Yaptığımız yatırımlarla milyonlarca gencimiz spora yöneldi. Uluslararası alanda başarılar elde etmeye başladık. Çocuklarımız spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutuldu” diye konuştu.

Bakan Bak’tan Kestel’e müjdeler

Bursa’nın bir spor şehri olduğuna vurgu yapan Bakan Bak, spor yatırımlarının, gençlik ve spora desteğin devam edeceğini ifade ederek, Kestel’in de spor yatırımlarından hak ettiği payı alacağını söyledi. Kestel’in merkez 5 mahallesinde yapılacak butik spor salonu ve gençlik merkezini Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Bakan Bak, kırsaldaki beş mahalleye halı saha sözünü verdi. Bakan Bak, bugüne kadar yalnızca yaz aylarında kullanılabilen Alaçam İzcilik Kampı’nı 4 mevsim kullanılabilir hale getirecekleriniz sözlerine ekledi. Kestel Spor Salonu’ndaki iftarda milli sporcular ve gençlerle sohbet eden Bakan Bak ve Başkan Adayı Erol, gençlerin sporla alanında isteklerini de dinlediler.