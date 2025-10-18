Gençlik ve spor yatırımları Söğüt'te masaya yatırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Söğüt’te gençlik ve spor projelerini yerinde inceledi, gelecek yatırımlar için istişarelerde bulundu.

Bilecik’in tarihi ilçesi Söğüt, gençlik ve spor yatırımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, ilçeyi ziyaret ederek devam eden projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında, gençlik ve spor alanında hayata geçirilen yatırımlar ele alınırken, projelerin ilerleyişi ve gelecek planları konusunda değerlendirmeler yapıldı. Etkinlik sırasında Söğüt’ün tarihi simgelerinden Ertuğrulgazi Türbesi de ziyaret edilerek ilçenin kültürel mirasına gösterilen önem vurgulandı.

Programa, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz katılım sağladı.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Söğüt’ümüzde gençliğe ve spora değer katacak her yatırım için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.