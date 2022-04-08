Gencoğlu'ndan Duru'ya başarı dilekleri
Grubunda oynadığı lig maçlarının ardından şampiyonluğunu erken ilan eden Silivrispor'da eski yönetim kurulu üyelerinden Süleyman Gencoğlu'ndan başarı dilekleri gecikmedi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup şampiyonu olarak Play-Off oynama hakkı kazanan Silivrispor’da Kulüp Başkanı Akgün Duru’yu takım idmanında ziyaret eden geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Süleyman Gencoğlu tebrik ederek gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
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