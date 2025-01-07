Gencoğlu: Planlı çalışmalarla zorlukları aşacağız

2024 yılı tarım ve hayvancılık sektörü için zorluklarla dolu bir yıl olarak geride kalırken, Silivri Ziraat Odası Başkan Vekili Süleyman Gencoğlu, çiftçi ve üreticilere yönelik kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Gencoğlu, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan krizlere çözüm önerileri sunarken, 2025 yılına dair umut mesaj verdi.

"TARIM SAYIMI DOĞRU PLANLAMANIN TEMELİDİR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılında başlatacağı Tarım Sayımı çalışmalarına dikkat çeken Süleyman Gencoğlu, bu sayımın tarım politikalarının belirlenmesinde hayati öneme sahip olduğunu belirtti. “Tarım Sayımı, çiftçilerin ve üreticilerin planlamalarında önemli bir veri kaynağı olacaktır. Bakanlığın elinde doğru bir envanter bulunması, sektördeki pek çok sorunun çözümüne zemin hazırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

"DESTEKLEMELER YETERSİZ, ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ KARŞILANMALI"

Gencoğlu, 2025 yılında uygulanmaya başlanan yeni tarımsal destekleme modellerine dair endişelerini dile getirdi. Yeni destekleme uygulamaları kapsamında fark ödemelerinin kaldırılması durumunda üreticilerin 2024 yılına göre daha az destek alacağının altını çizen Gencoğlu, “Bu konuda hala net bir açıklama bekleniyor. Üreticilerimiz belirsizlik içinde” dedi. Çiftçiler için açıklanan toplam 135 milyar TL'lik destekleme bütçesinin daha fazla artırılması gerektiğini vurguladı.

"SÜT FİYATLARI VE BESİ HAYVANCILIĞI SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ"

Süt fiyatlarının uzun süredir sektörün gündeminde olduğuna dikkat çeken Gencoğlu, Ocak 2025 itibarıyla litre başına 17.76 TL olarak belirlenen çiğ süt fiyatlarının işletme maliyetlerini karşılamada yetersiz kaldığını ifade etti. “Hayvan başına günlük 32 litre süt üretemeyen işletmelerin ayakta kalması çok zor. Bu noktada sürdürülebilir bir fiyat politikası ve maliyet desteği gerekiyor” diye konuştu.

Besilik hayvan üreticilerinin de sıkıntılarına değinen Gencoğlu, Kurban Bayramı pazarına bağımlılığın sektörü zor durumda bıraktığını belirtti. “Hayvan besleyip kasaba satmanın kâr getirmediği bir noktadayız. Bu durum, sektördeki sürdürülebilirlik açısından ciddi bir tehdit. Besiye çekilecek danalar için ayrı bir destekleme kalemi mutlaka açıklanmalıdır” dedi.

"PLANLAMA VE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ŞART"

Gencoğlu, hem tarımsal hem de hayvancılık sektöründe planlama eksikliğinin yarattığı sıkıntılara dikkat çekti. “Mazot ve gübre fiyatlarındaki yıllık artış oranları, üreticinin belini büktü. 2024'te mazot fiyatları %109, gübre fiyatları ise %56.4 arttı. Üretim maliyetlerini düşürmek ve pazar çeşitliliği sağlamak, sektör için öncelikli hedefler arasında olmalı” dedi.

"SAĞLIKLI VE KAZANÇLI BİR YIL DİLİYORUM"

Süleyman Gencoğlu, açıklamasını umut dolu bir mesajla tamamladı:“2025 yılının tüm çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için sağlıklı ve kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Silivri Ziraat Odası olarak her zaman üreticimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Karşılaştığımız tüm zorlukları, el birliğiyle ve planlı çalışmalarla aşacağımıza inanıyorum.”

Gencoğlu'nun, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan krizlerin çözümü için umut verirken, 2025 yılına dair yapılacak çalışmalara dair önemli bir yol haritası sundu.