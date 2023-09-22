Genel müdür şirket sahibinin imzasını taklit ederek evrakta sahtecilik yaptı

24 yıl çalıştığı şirkette yükselip genel müdürlük yapan şahıs, şirket sahibinin imzasını taklit ederek evrakta sahtecilik yaptı. Durumu fark eden şirket sahibi soluğu adliyede aldı. Hazırlanan iddianamede genel müdür hakkında “Özel belgede sahtecilik” suçundan üç yıla kadar hapisle yargılanması istendi.

Gemont Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.’de 24 yıldır çalışan Muhittin A.(47), şirket sahibi Sadık A.’ın güvenini kazanarak Rusya’da bulunan OOO Gemont isimli şirkete genel müdür olarak atandı. 2021 yılında şirkette olağan dışı durumların fark edilmesi üzerine yapılan araştırmalarda, Muhittin A.’nın bir kısım evraklarda Sadık A.’nın imzasını taklit ederek imza attığı tespit edildi. Durumu fark eden şirket yetkilisi bilgisi ve rızası olmadan sahte evrakların tanzim edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu.

Şüpheli Muhittin A. ifadesinde, şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışırken iş akdinin şirket tarafından feshedildiğini, bunun üzerine şirket aleyhine işçilik alacaklarına dair dava açtığını, bu davadan sonra bu şikayetin yapıldığını, şikayete konu belgelerde kendi adına açılan kısımdaki imzaların kendisine ait olduğunu, kendisi imzaladıktan sonra belgelerin imzalanmak üzere görevlilerce Sadık A.’ya götürüldüğünü ve onun da belgeleri imzaladığını, sahtecilik yapmadığını belirtti.

Bilirkişi raporunda imza taklit çıktı

Bilirkişi raporunda, belgelerde Gemont Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj Aş şirket kaşesi üzerine şirket yetkilisi Sadık A.’nın örnek imzalarından yararlanılarak, tek bir kişi tarafından takliden oluşturulmuş imzalar olduğu, takliden atılmış bu imzalarda Muhittin A.’nın imzalarından taşınmış herhangi bir kişisel özelliğe rastlanmadığından, bu imzaların Muhittin A.’nın eli mahsulü olup olmadığını belirtmenin mümkün görülmediği bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, her ne kadar şüpheli bir sahtecilik yapmadığını beyan etmiş ve bilirkişi raporunda, müşteki adına belgelere takliden atılan imzaların şüphelinin eli mahsulü olup olmadığını belirtmenin mümkün görülmediği bildirilmiş ise de müştekinin imzalarının taklit edilmiş olması ve takliden imzayı atan şahsın, bu imzaya kendi imzasının özelliklerini yansıtmadığı sürece taklit imzanın onun tarafından atıldığının tespit edilememesi, sözleşmenin diğer tarafının Gemont LLC adına Muhittin A. olması karşısında, şüphelinin atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphenin oluştuğu, şüphelinin müşteki adına kira sözleşmesi, ekleri ve ek kira sözleşmelerine müşteki adına taklit imza attığı veya tespit edilemeyen üçüncü bir şahsa attırdığı, böylece üzerine atılı özel belgede sahtecilik suçunu işlediği anlaşıldığı aktarıldı. İddianamede, Muhittin A. hakkında “Özel belgede sahtecilik” suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.