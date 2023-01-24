Genel Sekreter Aydınlık, Osmaneli'nin tarihi mekânlarını gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hasan Aydınlık Bilecik’in Osmaneli ilçesinin tarihi mekânlarını gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hasan Aydınlık, bir takım ziyaretler için geldiği Osmaneli’nde Belediye Başkanı Münür Şahin ile ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. İkili Osmaneli’nin projeleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile işbirlikleri değerlendirildi. Tarım ve seracılık konusunda bilgi alışverişi, turizmde yeni konseptler ve Osmaneli de yapılabilecek yeni alternatif konaklama alanları ve benzeri konularda ilçenin bölgedeki avantajları da ele alındı.

Başkan Şahin, Genel Sekreter Dr. Hasan Aydınlık’a ilçeye yaptığı ziyaretten ve işbirliklerinden dolayı teşekkür etti.