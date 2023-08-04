Genel Sekreter Uçar, Ayna'ya başarılar diledi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna’yı ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Uçar, 4 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine atanan Fatih Ayna’yı makamında ziyaret etti. Atamadan dolayı Ayna’ya hayırlı olsun dileklerini sunan Uçar, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un selamını da iletti. Uçar, görüşmede İstanbul’da ikamet eden Ahıska Türklerinin ikamet izni başvuruları ve diğer öncelikli konularda DATÜB Genel Merkezi olarak eskiden olduğu gibi bundan sonra da İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını aktardı.

Ayna’ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ayna, gerekli yardımlar için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Görüşme hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.