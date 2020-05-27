İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı. Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı 4 saatliğine kaldırılan 0-14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı. Silivri’de uzun süredir görmedikleri arkadaşlarının yanına koşan çocuklar sosyal mesafeyi koruyarak kısa bir süre kendi aralarında sohbet etti. Kimi çocuklar arkadaşlarıyla parklarda oyun oynarken kimi de arkadaşlarıyla birlikte bisiklete bindiği görüldü.Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 12:46
0-14 Yaş arası çocuklar iznin başlamasıyla parklara çıktı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE 0-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR, 4 SAATLİK DIŞARI ÇIKMA İZİNLERİ 3'ÜNCÜ KEZ KULLANMAYA BAŞLADI. ÇOCUKLARDAN KİMİ PARKLARDAKİ OYUN GRUPLARINDA EĞLENDİ KİMİ DE ARKADAŞLARIYLA BİSİKLETE BİNDİ.
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