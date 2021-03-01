1 Mart 2021 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; yurdun güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara’nın yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege’nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 6

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 09:10