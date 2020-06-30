Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olmaları nedeniyle son hazırlıklarını sürdürüyor..Belediye ekipleri düğün salonları ve kafelerdeki durumu yerinde inceledi. Ekipler alanlarda masa ve sandalye dizilimi, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına, vatandaşlar için önlemlerin alınıp alınmadığına baktı. İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken bilgilendirici broşürlere dikkat edildi. İşletme sahipleri mekanların girişinde ateş ölçümü yaparak dezenfektan ve maske verilmesinin ardından vatandaşların alanlara alınacağını belirtirken mekanlarındaki son hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirtti. Düğün salonlarında masalardaki sandalye sayılarının azaltıldığı masalara kolonya koyulması dikkat çekerken ekipler, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 14:14
1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar
YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE BİR SÜREDİR KAPALI OLAN DÜĞÜN SALONLARI VE İNTERNET KAFELER YENİDEN HİZMETE BAŞLAYACAKLARI 1 TEMMUZ ÖNCESİ VATANDAŞLAR İÇİN SON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. BAHÇELİEVLER’DE EKİPLER DE ALANLARDAKİ SON HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEDİ.
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