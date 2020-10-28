İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriyoruz. #Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Güç bizde; Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz” ifadelerini kullandı.
11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor
11’İNCİ İL FİLYASYON ÇALIŞMALARI TAKİP KURULU TOPLANTISI SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞİYOR
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