12 Eylül Darbesinin 40. yıl dönümünde anlamlı tanıtım videosu

Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, İletişim Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu büyük beğeni aldı. Darbelerin anlatıldığı tanıtım videosunda Yassıada’nın Demokrasi ve Özgürlükler adasına dönüştürülerek demokrasi tarihine ışık tutacak olması dikkat çekti.

12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Adalet Bakanlığı’nca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” düzenleniyor. 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla, İletişim Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından tanıtım videosu hazırlandı. Hazırlanan tanıtım videosunda 15 Temmuz’da vatandaşların sokağa dökülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde darbeye karşı demokrasi mücadelesi dikkat çekti. 12 Eylül darbesinde vatandaşların ne tür zorluklar yaşadığını anlatan tanıtım videosunda 1960 yapılan darbede de Adnan Menderes arkadaşlarının idam edilmesine ev sahipliği yapan yassı adanın yeniden revize edilerek Dünyada ve Türkiye’de demokrasi tarihine ışık tutacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler adası olmasının hikayesi anlatıldı.