12 Şubat 2021 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Çanakkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmur 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 22

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 9

Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 09:07