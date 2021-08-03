15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününü dijital gösterimi bu hafta sona eriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ’360 Kültür Sanat’ projesi kapsamında düzenlenen ’15 Temmuz Dijital Gösterimi’ bu hafta sona erecek. Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceği sergi 08 Ağustos’ta son bulacak.

’15 Temmuz Dijital Gösterimi’ İletişim Başkanlığı tarafından 14 Temmuz’da İstanbul’da açıldı. 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe kalkışmasının, gecenin ilerleyen dakikalarında gerçekleşen hadiselerin, milli birlik ve zafer coşkusunun adım adım yansıtıldığı sergide, hayatlarını vatanı ve milleti uğruna feda eden şehitlerimiz de saygıyla yad edildi. Sergi, vatandaşlardan oldukça ilgi gördü. 14 Temmuz’da açılan sergi 08 Ağustos’ta veda ediyor.

1. Bölüm Hologram Film Odasında; “Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz” film gösterimi sunuluyor. Filmde; 15 Temmuz akşamı yaşanan FETÖ’nün hain darbe girişimi, gecenin kırılma anları, darbe ve işgal girişiminin Cumhurbaşkanımız liderliğinde Milli irade tarafından bertaraf edilmesi dakika dakika anlatılmaktadır. Ardından darbe girişimin sırasından ve hemen sonrasından devletimiz tarafından başlatılan soruşturmalara ve tutuklamalara yer verilmektedir. Filmin son kısmında ise milli birlik ve zafer coşkusu; demokrasi nöbetleri ve 7 Ağustos Yenikapı Şehitler ve Demokrasi Mitingi ile izleyiciye sunuluyor.

2. Bölüm Led Ekranlarda; 15 Temmuz darbe girişiminde asker kılığına girmiş FETÖ’cü hain teröristler tarafından, şehit edilen silahsız masum kahramanlara yer veriliyor. Ayrıca bu ekranlarda; gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine hayatlarını bu vatan ve millet uğruna feda eden şehitlerimizin, doğum tarihleri, şehadet tarihleri, memleketleri, medeni durumları ve mesleklerine yer verilerek şehitlerimiz tazim ile yad ediliyor.

3. Bölüm Video Mapping alanında ise; Osmanlı’dan günümüze 144 yıllık meclis tarihimizde tek bir düşmanın bile fizikî saldırısına maruz kalmayan meclisimizin 15 Temmuz gecesi menfur bir saldırıyla nasıl karşı karşıya kaldığı anlatılmaktadır. Bu alanda başta milli iradenin tecelligâhı TBMM olmak üzere, darbeci hainler tarafından ateş açılan ya da bombalanan mekanlar çarpıcı görüntülerle gözler önüne seriliyor. Özel Harekât Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT binası, Beştepe, Marmaris, Atatürk Havalimanı, Akıncı Hava Üssü, gibi darbe girişimi gecesinin sembol mekanlarına da yer veriliyor.