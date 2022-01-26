15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Bulut, "Sözlerim çarpıtıldı"

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını söyledi. Bulut “Bizim sözlerimizi cımbızla alarak Sezen Aksu ve kafalarına sıkarız kelimelerini bir araya getirmişler” dedi.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve üyeleri geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısında kullandığı “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem” sözleri nedeniyle Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut’un sözleri bazı medya kuruluşları tarafından "Sezen Aksu’yu tehdit ediyor" diyerek servis edildi.

Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Bulut açıklamasının kasıtlı olarak çarpıtıldığını savunarak, "Basın açıklamamızdan sonra bir kanal tarafından 15 Temmuz PKK ve Mehmet Kiraz savcımızı şehit eden alçak terör örgütü hakkında yani DHKPC hakkında sorular sorulduğunda ’yeniden bir kalkışma ya da vatanı bölme girişimi korkar mısınız, ne yaparsınız’ sorusuna karşılık ’İçişleri Bakanımızın dediği gibi kafalarına sıkarız’ dedim. Bu millet 15 Temmuz’da ayağı kalktı. Canı veren Allah alan da Allah’tır. Biz vatanımıza ve mukaddesatımıza sahip çıkacağız dedim. Ancak malum marjinal bazı medya kuruluşları bu sözlerimin içinden cımbızlama maharetlerini göstererek ’Sezen Aksu’ ve ’kafalarına sıkarız’ kelimelerini bir araya getirmişlerdir. Milletimizi kutuplaşmaya sevk eden bu yalanın aslını bir kere daha söylüyorum. Bir Sezen Aksu hakkında savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Teröristlerin ve darbecilerinde bir daha kalkışma olursa uysal koyun gibi beklemeyeceğimizi ve kafalarına sıkacağımızı söyledik. Bu marjinal itibar suikastçısı malum medyanın da yalanlarını ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.