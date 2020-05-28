banner3088

15 Temmuz gazisinin dramı

SULTANGAZİ’DE EŞİ VE BİR OĞLUYLA YAŞAYAN 15 TEMMUZ GAZİSİ ABDULLAH ÖKÇE, MADDİ SIKINTILARI NEDENİYLE YETKİLİLERDEN BİR YARDIM ELİ UZANMASINI BEKLİYOR.

15 Temmuz gazisinin dramı

Sultangazi’de eşi ve bir oğluyla yaşayan 15 Temmuz gazisi Abdullah Ökçe, maddi sıkıntıları nedeniyle yetkililerden bir yardım eli uzanmasını bekliyor.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan ve Atatürk Havalimanı’nda ayağının tank paletine sıkışması sonucu gazi olan Abdullah Ökçe(53), yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yetkililerden bir yardım eli uzanmasını bekliyor. 53 yaşındaki Abdullah Ökçe, “15 Temmuz’da ayağım tank paletine sıkıştı 7 ay tedavi gördüm. İş yerim 7 ay kapalı kaldı kızım idare etmeye çalıştı olmadı. Oradan buradan borç toplaya toplaya bu hale geldik. 350 bin liraya yakın borcum var. Aksaray’daki evime banka el koydu. 4 tane hacizim var. Çocuğumun maaşına da el koyacaklar nasıl geçineceğimi şaşırdım. Sayın büyüklerimizden ve sayın devletimizden bana el uzatmasını istiyorum” dedi.

Gazinin eşi Saliha Ökçe (52) ise, “Zor durumdayız beş kuruş para bulamıyoruz. 6-7 aydır kiramızı veremiyoruz. Milletimizden, devletimizden bir yardım bekliyoruz. Şu oruçta millet fitre verdi de onunla geçindik. Perişan durumdayız yetkililerimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3212

banner2251

banner3196