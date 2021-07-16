15 Temmuz Sancaktepe’de türkülerle anıldı

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de katılımıyla gerçekleşen programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Kısa Film Yarışması’nda 1. Olan Harman filminin de gösterimi yapılırken etkinlikler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrenciler tarafından söylenen kahramanlık türkülerinin seslendirildiği anlarda duygu dolu anlar yaşandı.
“Darbeci hainlerin yaptıklarını hazmedemiyoruz”Program sonrası konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, “Artık bu devirde darbe olmaz derken kendi ordumuz içerisinde çeteleşmiş, bir grubun milletin silahını tekrar millete çevirdiği bir akşamı yaşadık. Dünya tarihinde görülmemiş bir darbe kalkışmasını yaşadık. Bir yandan o gece darbecilere karşı şehit düşen 251 vatandaşımızı hatırlayıp onur ve guru duyuyoruz diğer yandan da milletin içine yuvalanmış bu hain çetenin yaptıklarını asla hazmedemiyoruz. Bunun için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak ilan edildi. Çünkü o gece hiç kimse siyasi kimlik, etnik köken gözetmeden birbirine kenetlenerek bütün dünyaya bu milletin demokrasiye kenetlendiğini gösterdi. Bizler de Sancaktepe halkıyla beraber yine meydanlara geldik. O karanlık gecenin gerisinde bıraktığı acılarla birlikte sabahın aydınlığını yeniden hatırlamak üzere yine bir aradayız. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Biz millet olarak onlara minnettarız” diye konuştu.