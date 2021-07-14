15 Temmuz şehit yaınları, gaziler ve aileleri Güngören Belediyesinde bir araya geldi

Güngören Belediyesinin 15 Temmuz’un yıldönümü sebebiyle şehit yakınları ile gazi ve aileleri onuruna düzenlediği akşam yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı.
Yemek programı öncesinde konuşan Başkan Bünyamin Demir, “Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, Allah tüm şehitlerimize tekrar gani gani rahmet eylesin. Allah bu memleketi onların yüzü suyu hürmetine her daim Müslümanlığa, ümmete, mazlumlara önder olmaya devam ettirsin. Allah şehit ailelerimizin yar ve yardımcısı olsun, bizlerde hep onların yanındayız. Allah gazilerimize sağlık sıhhat versin, bu güzel birlikteliği daima muhafaza etmemize yardımcı olsun” dedi.Şehit aileleri ile gazi ve yakınları, bu anlamlı günde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek 15 Temmuz’da herkesin vatan için, bayrak için birlik olunması çağrısı yaptı.