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15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı ve köprüye ay yıldızlı bayrak asıldı. Kırmızı beyaza bürünen köprü drone ile havadan görüntülendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ilk olarak ele geçirmek için kapattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde şehit ve gazilerin anısına kırmızı beyaz renklere bürünürken, havadan çekilen görüntüler ise izleyenleri hayran bıraktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, kırmızı beyaz renklerle ışıklandırılan köprü drone ile havadan görüntülendi.

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